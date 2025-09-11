giovedì 11 Settembre 2025
CentroNotizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, furto a bordo di un treno a Principe: 21enne arrestato

Redazione Liguria
Genova – Un 21enne è stato arrestato dalla polizia ferroviaria dopo un furto che si è verificato a bordo di un treno di passaggio dalla stazione di Genova Piazza Principe.
Proprio all’uscita dalla stazione gli agenti hanno fermato il giovane con un controllo. Oltre ad essere sprovvisto di documenti, nel trolley che aveva con sé sono stati ritrovati dei documenti di una ragazza e dei vestiti femminili.
A quel punto la proprietaria della valigia è stata contattata e ha raccontato di esser stata derubata poco prima da due individui, lo stesso 21enne e un complice, che l’avrebbero distratta per poi sottrarle il trolley e far perdere le proprie tracce.
Il giovane è stato arrestato e trasferito presso il carcere genovese di Marassi, mentre sono state avviate le indagini per individuare il complice.
——————————————————————————————————
