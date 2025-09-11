In Liguria estate 2025 più calda e più piovosa della media

Un’estate più calda e più piovosa della media. Così verrà archiviata la stagione estiva che va chiudendosi in Liguria.

L’estate meteorologica 2025 (giugno-luglio-agosto) in realtà è già chiusa e lo ha fatto con un quadro di temperature e livelli di precipitazioni di particolare rilievo.

La stagione è infatti risultata più calda della norma climatologica del periodo che va dal 2003 al 2022, con una temperatura media regionale pari a 22.3 °C, ovvero +1.1 °C in più rispetto alla media trentennale di riferimento.

Secondo Arpal “l’anomalia termica è stata determinata principalmente dalle temperature eccezionalmente elevate registrate nella prima parte dell’estate, in particolare tra i primi di giugno e la prima decade di luglio. Durante questo periodo si sono osservati picchi di temperatura giornaliera superiori ai massimi storici registrati per lo stesso intervallo temporale, legati alla persistenza di un promontorio anticiclonico nord-africano e all’avvezione di masse d’aria molto calde di origine sub-tropicale”.

Il mese di Giugno si è rivelato particolarmente caldo e relativamente secco, mentre nei mesi di luglio e agosto si è assistito a un aumento della variabilità atmosferica, con frequenti episodi temporaleschi.

In particolare, luglio ha mostrato un bilancio termico prossimo alla norma, ma con forte escursione tra la prima decade (molto calda, con anomalie anche di +4 °C) e la terza decade (con anomalie fino a -2 °C).

Per quanto riguarda la pioggia della stagione, le precipitazioni sono state superiori alla media su gran parte del territorio regionale, soprattutto tra luglio e agosto.

Le cumulate bimestrali hanno localmente superato i 400-450 mm, in particolare sui rilievi del Centro-Levante, dove si sono sviluppati temporali intensi, talvolta semi-stazionari, favoriti da un Mediterraneo molto caldo e da frequenti condizioni di instabilità.

In tutto il periodo estivo si sono registrate ben nove allerte meteo con 7 gialle, 2 arancioni sintomo di una marcata dinamicità atmosferica.

Anche il mar Ligure ha registrato anomalie positive di temperatura superficiale (SST) per gran parte dell’estate, con un picco a fine giugno-inizio luglio e temperature prossime ai 29-30 °C sotto costa, ben oltre la media climatologica 1985–2005 .

Tali condizioni marine hanno contribuito all’energia disponibile per la convezione atmosferica ovvero i movimenti verticali dell’aria che avvengono quando il suolo si scalda

In conclusione, secondo Arpal, l’estate 2025 in Liguria è stata contraddistinta da un profilo termico sopra la media e da una fase pluviometrica marcata nella seconda parte della stagione, confermando i segnali di una crescente variabilità climatica regionale.