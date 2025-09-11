Morti sul lavoro, nei primi sei mesi dell’anno numeri in aumento in Liguria

Liguria – L’Osservatorio Sicurezza e Ambiente VEGA ha condiviso un report sul numero di morti sul lavoro in Italia che si è registrano nei primi sei mesi del 2025.

I numeri pubblicati registrano un aumento dell’8,4% a livello nazionale rispetto allo stesso periodo di quattro anni fa e, più in generale, si conferma un trend in pericolosa crescita negli ultimi anni.

La Liguria, purtroppo, si conferma sopra alla media nazionale con un’incidenza di mortalità di 15,8 ogni milione di abitanti, un dato che conferma la regione ‘in zona arancione’.

Come detto, anche in Liguria il numero di infortuni mortali sul lavoro nei primi sei mesi dell’anno è costantemente cresciuto dal 2022 ad oggi: in quell’anno l’indice fu di 4,9, nel 2023 e nel 2024 di 12,6 e nel 2025 appunto di 15,8.

