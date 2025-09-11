Oktoberfest a Genova, ci saranno anche i controlli della polizia locale

Genova – La sicurezza alla guida è una delle priorità della polizia locale genovese e per tutta la durata dell’Oktoberfest, in piazza della Vittoria sarà presente anche uno stand con agenti pronti a sensibilizzare i partecipanti e a compiere controlli con l’alcol test.

Dopo le iniziative estive in corso Italia, gli agenti si spostano in piazza della Vittoria per sensibilizzare sugli effetti della guida in stato di ebbrezza e per eseguire controlli etilometrici

La Polizia locale genovese punta dunque sulla prevenzione e laddove potrebbe essere possibile qualche “eccesso” sarà presente con un gruppo di agenti impegnati soprattutto nella prevenzione e sensibilizzazione ma ovviamente pronti, all’occorrenza, ad intervenire per garantire la sicurezza di tutti, pedoni ed automobilisti.

Con le nuove limitazioni introdotte dal Governo centrale, infatti, è scattato un giro di vite contro l’abuso di alcol, con inasprimento delle pene e delle sanzioni.

«Dopo aver garantito il presidio della Polizia locale in corso Italia durante i mesi estivi – dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – vogliamo portare avanti iniziative come questa, che ci consentono di lavorare sia sulla prevenzione che sulla sensibilizzazione. La presenza della Polizia locale all’Oktoberfest sarà un’occasione per ricordare che è possibile divertirsi e che è possibile farlo in sicurezza».