giovedì 11 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaOktoberfest a Genova, ci saranno anche i controlli della polizia locale
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentro

Oktoberfest a Genova, ci saranno anche i controlli della polizia locale

Redazione Liguria
0

polizia locale GenovaGenova – La sicurezza alla guida è una delle priorità della polizia locale genovese e per tutta la durata dell’Oktoberfest, in piazza della Vittoria sarà presente anche uno stand con agenti pronti a sensibilizzare i partecipanti e a compiere controlli con l’alcol test.
Dopo le iniziative estive in corso Italia, gli agenti si spostano in piazza della Vittoria per sensibilizzare sugli effetti della guida in stato di ebbrezza e per eseguire controlli etilometrici
La Polizia locale genovese punta dunque sulla prevenzione e laddove potrebbe essere possibile qualche “eccesso” sarà presente con un gruppo di agenti impegnati soprattutto nella prevenzione e sensibilizzazione ma ovviamente pronti, all’occorrenza, ad intervenire per garantire la sicurezza di tutti, pedoni ed automobilisti.
Con le nuove limitazioni introdotte dal Governo centrale, infatti, è scattato un giro di vite contro l’abuso di alcol, con inasprimento delle pene e delle sanzioni.
«Dopo aver garantito il presidio della Polizia locale in corso Italia durante i mesi estivi – dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – vogliamo portare avanti iniziative come questa, che ci consentono di lavorare sia sulla prevenzione che sulla sensibilizzazione. La presenza della Polizia locale all’Oktoberfest sarà un’occasione per ricordare che è possibile divertirsi e che è possibile farlo in sicurezza».

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Valbrevenna, lite tra amici nella notte: un giovane accoltellato

Cronaca
soccorso alpino cercafunghi ferito

Funghi nei boschi della Liguria, le raccomandazioni dei Soccorritori

Cronaca
Sanremo pestaggio disabile

Sanremo, caccia al quarto aggressore del disabile picchiato per strada

Cronaca
meteo Liguria giovedì 11 settembre 2025

Meteo Liguria, tempo più stabile ma in arrivo nuovo peggioramento

Cronaca