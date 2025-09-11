Funghi nei boschi della Liguria, le raccomandazioni dei Soccorritori

Liguria – Tornano i funghi nei boschi liguri e torna la “febbre” per la raccolta e l’invasione dei boschi da parte di tanti appassionati. Troppo spesso, però, chi si avventura nei boschi lo fa senza pensare troppo ai pericoli e ogni anno molti cercafunghi vengono soccorsi per incidenti di vario genere e di diversa gravità.

Ci si può perdere, si può scivolare, si può essere vittima di un malore improvviso o, ancora, si può sottovalutare il pericolo di essere sorpresi nei boschi dal maltempo improvviso.

Per questo il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria ricorda alcune regole fondamentali da seguire per andar per funghi in sicurezza:

Calzature

Gli stivali di gomma non proteggono su terreni scoscesi. Meglio scarponi da montagna con buona suola, adatti a percorsi impervi.

Abbigliamento

Indossa colori vivaci e ben visibili. Evita la mimetica: in caso di smarrimento o caduta i soccorritori avranno più difficoltà a trovarti.

Prima di partire

Non uscire mai senza avvisare qualcuno. Meglio andar per funghi in compagnia.

Se sei solo, comunica sempre percorso e orario di rientro.

Tecnologia

Tieni il telefono carico e porta con te un power bank. Scarica l’app gratuita GeoResQ: in caso di necessità invia la tua posizione direttamente al Soccorso Alpino.

Previsioni Meteo

In montagna cambia rapidamente. Controlla sempre il bollettino e non partire in caso di maltempo o allerta meteo, anche se il cielo sembra sereno.

Zaino

Un piccolo zaino ben organizzato può fare la differenza: kit di pronto soccorso, giacca impermeabile, maglione, acqua, cibo, luce frontale, telo termico.

In caso di smarrimento

Non farti prendere dal panico. Fermati, mantieni la calma e utilizza telefono, app o segnali visivi per comunicare la tua posizione. Muoversi senza criterio può rendere più difficile il ritrovamento.