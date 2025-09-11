Voltri, ciclista cade in via delle Fabbriche, è grave

Genova – E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Evangelico di Voltri (ex San Carlo) il ciclista di 39 anni vittima, questa mattina, di un brutto incidente stradale.

L’uomo era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo via delle Fabbriche quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruotte finendo contro una vettura.

Nell’impatto, molto violento, il ciclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente a terra e si è procurato diverse ferite e lesioni.

Un passante che ha assistito all’incidente ha subito composto il numero di emergenza 112 e ha fatto intervenire i soccorsi.

In via delle Fabbriche è intervenuta l’ambulanza del 118 e l’automedica e dopo essere stato stabilizzato l’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso, il più grave.

In corso le indagini della polizia locale, sezione infortunistica per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non risultano altri veicoli coinvolti.

