venerdì 12 Settembre 2025
Autostrade, incidente in A7: lunghe code e traffico in tilt

Redazione Liguria
coda a7 direzione mare BolzanetoGenova – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada A7, mandando in tilt tutto il traffico in direzione del capoluogo.
E’ accaduto nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest. Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite in modo grave ma il sinistro stradale ha mandato completamente in tilt il traffico lungo la carreggiata in direzione sud.
Al momento si segnalano ben 5 km di coda nel tratto compreso tra Busalla e Genova Ovest, con decine di mezzi che sono rimasti incolonnati nel traffico. Inoltre, ripercussioni si registrano anche in A12, proprio a partire dall’intersezione con l’A7, dove i rallentamenti verso il capoluogo iniziano già dal casello di Genova Nervi.
Al momento non sono chiari i tempi di ripristino della circolazione, sul luogo dell’incidente sono ancora presenti i mezzi di soccorso e quelli per la rimozione dei veicoli incidentati.
——————————————————————————————————
