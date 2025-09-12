Ragazzo trovato morto nel rio Molinassi a Sestri, indagini in corso

Genova – Sarà l’autopsia a chiarire alcuni dei “misteri” che avvolgono la morte del giovane di 27 anni trovato ormai cadavere nel greto del rio Molinassi a Sestri Ponente, domenica 7 settembre.

Il medico legale dovrà accertare l’orario della morte e le cause ma, soprattutto, se la ferita alla testa trovata sul corpo del giovane sia compatibile con una caduta o con un atto di violenza.

Al momento le indagini sulla morte di Mohammad Mofazzal, cittadino bengalese, procedono in tutte le direzioni e il magistrato che segue il caso non ha scartato nessuna delle ipotesi possibili, dalla caduta involontaria al suicidio, all’aggressione da parte di una persona poi fuggita.

A fornire elementi utili le riprese di una videocamera presente in zona ma che quella sera avrebbe ripreso solo un fotogramma ogni 15 minuti.

L’esame della registrazione avrebbe fornito una immagine della vittima, da sola, sul muretto che si affaccia sul corso d’acqua e nessuna altra persona visibile.

Questo particolare, se confermato, rafforzerebbe l’ipotesi di una caduta accidentale con Mohammad che muore per la ferita alla testa causata dalla caduta.

Ma non si può escludere che, nei 15 minuti che passano con il fotogramma successivo, non sia passata un’altra persona che potrebbe aver colpito il giovane.

Un dubbio sul quale si indaga, cercando testimoni e riprese di altre telecamere, insieme al tentativo di risalire all’orario di morte.

In zona si trova infatti un locale e non è chiaro se il ragazzo sia morto prima o dopo l’orario di chiusura. Particolare che potrebbe mettere in collegamento le due cose.

Più remota la possibilità che il ragazzo si sia lanciato deliberatamente nel greto del torrente cadendo di testa.