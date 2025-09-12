venerdì 12 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaEX Ilva, proroga per le offerte vincolanti
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCornigliano

EX Ilva, proroga per le offerte vincolanti

Redazione Liguria
0

Acciaierie d'Italia ex Ilva GenovaGenova – Una proroga sino al 26 settembre per presentare offerte vincolanti per Acciaierie d’Italia e l’ex Ilva.  I Commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in AS e di ILVA in AS comunicano che, come richiesto dai soggetti proponenti, è stata disposta una proroga del termine per la presentazione delle offerte vincolanti relative alla procedura di cessione dei complessi aziendali già riconducibili a Ilva S.p.A.
Il nuovo termine è stato fissato al giorno 26 settembre 2025.
La decisione è stata assunta con l’obiettivo di consentire ai proponenti di completare la documentazione necessaria, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori coinvolti.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Genova Smart Week

Dal 17 al 23 novembre torna la Genova Smart Week

Eventi
carabinieri, vicoli, Genova

Genova, uomo accoltellato nei vicoli: soccorsi sul posto

Cronaca
coda Sopraelevata

Salone Nautico a Genova, le modifiche alla viabilità

Cronaca
Gaslini Genova vetrata colorata

Genova, rimane in prognosi riservata il bimbo caduto dal balcone ad...

Cronaca