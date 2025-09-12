EX Ilva, proroga per le offerte vincolanti

Genova – Una proroga sino al 26 settembre per presentare offerte vincolanti per Acciaierie d’Italia e l’ex Ilva. I Commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in AS e di ILVA in AS comunicano che, come richiesto dai soggetti proponenti, è stata disposta una proroga del termine per la presentazione delle offerte vincolanti relative alla procedura di cessione dei complessi aziendali già riconducibili a Ilva S.p.A.

Il nuovo termine è stato fissato al giorno 26 settembre 2025.

La decisione è stata assunta con l’obiettivo di consentire ai proponenti di completare la documentazione necessaria, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori coinvolti.