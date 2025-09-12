Flotilla, il 22 settembre proclamato lo sciopero generale: “Bloccheremo tutto”

Genova – A seguito della riunione organizzata dal Collettivo Autonomo dei Lavoratori Portuali, dal sindacato USB e dal Music for Peace che si è svolta ieri sera al Circolo dell’Autorità Portuale di via Albertazzi è stato proclamato lo sciopero generale nazionale per lunedì 22 settembre.

Questo per confermare il proprio sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla, che è salpata negli scorsi giorni da diversi porti europei e si trova nel Mediterraneo in attesa di proseguire il proprio viaggio in direzione Gaza.

“Se fermano la Flotilla, impediscono di consegnare gli aiuti alla popolazione palestinese o peggio ancora aggrediscono gli equipaggi e gli attivisti che sono sulle imbarcazioni bisogna fermare tutto. Bisogna bloccare i commerci con Israele, fermare i porti, entrare in sciopero per rompere l’assedio”, afferma Unione Sindacale di Base.

L’obiettivo, quindi, sarà quello di bloccare strade, autostrade, porti, stazioni, scuola e università. Se delle misure restrittive nei confronti della Flotilla dovessero arrivare prima del 22 settembre, il Calp conferma che la mobilitazione sarà anticipata.

