venerdì 12 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, divieto di balneazione a Multedo e Pegli
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriPegliMultedo

Genova, divieto di balneazione a Multedo e Pegli

Redazione Liguria
0

campioni acqua Arpal inquinamentoGenova – Le analisi di Arpal tornano ad evidenziare il superamento della soglia di attenzione per acque inquinate e scattano nuovi divieti.
Con ordinanza della sindaca Silvia Salis è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione nei seguenti punti: Lungomare Pegli, da Molo Lomellini a Molo Torre (707 metri) e spiaggia Multedo, da argine sinistro Varenna a Rio Rostan (263 metri), risultati temporaneamente non idonei alla balneazione sulla base dei campionamenti effettuati da Arpal lo scorso 10 settembre.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Marassi, incidente in viale Bracelli, auto contro moto

Cronaca
padiglione fiera genova jean nouvelle

Genova, torna il Salone Nautico ed i disagi per il traffico,...

Cronaca
meteo Liguria venerdì 12 settembre 2025

Meteo Liguria, tempo variabile, sabato nuovo peggioramento

Cronaca
casco operaio

Morti sul lavoro, nei primi sei mesi dell’anno numeri in aumento...

Cronaca