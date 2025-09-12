Genova, divieto di balneazione a Multedo e Pegli

Genova – Le analisi di Arpal tornano ad evidenziare il superamento della soglia di attenzione per acque inquinate e scattano nuovi divieti.

Con ordinanza della sindaca Silvia Salis è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione nei seguenti punti: Lungomare Pegli, da Molo Lomellini a Molo Torre (707 metri) e spiaggia Multedo, da argine sinistro Varenna a Rio Rostan (263 metri), risultati temporaneamente non idonei alla balneazione sulla base dei campionamenti effettuati da Arpal lo scorso 10 settembre.