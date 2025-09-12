venerdì 12 Settembre 2025
Genova, uomo accoltellato nei vicoli: soccorsi sul posto

Redazione Liguria
carabinieri, vicoli, GenovaGenova – Attimi di grande paura si sono vissuti questa mattina, intorno alle ore 11, in via Pre’, dove un uomo è rimasto ferito dopo esser stato aggredito e accoltellato.
Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione così come è da chiarire la causa, mentre la persona aggredita avrebbe riportato numerose ferite da taglio in diverse parti del corpo ed è stato trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto.
Oltre all’ambulanza e all’automedica, sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo e per identificare l’aggressore.
In tal senso, dovrebbero essere ascoltate le testimonianze delle persone che hanno assistito all’accoltellamento e potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
