venerdì 12 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaNidi di tartaruga in Liguria, archiviati quelli di Varazze e Zinola
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Nidi di tartaruga in Liguria, archiviati quelli di Varazze e Zinola

Redazione Liguria
0

tartarughinaLiguria – Proseguono le nascite di tartaruga Caretta caretta dai nidi scoperti quest’anno in Liguria e prosegue il monitoraggio del gruppo di esperti, ricercatori e volontari che si occupa da mesi di garantire la sicurezza dei nidi, di aggiornare le osservazioni scientifiche e la raccolta dai.
Il Gruppo Ligure Tartarughe (Glit) ha ufficialmente chiuso i nidi di Caretta caretta a Varazze e Zinola, dopo le ispezioni condotte ieri da esperti di Arpal e Acquario di Genova, con la partecipazione dei biologi dell’associazione Menkab.
A Varazze (Savona), il nido sulla spiaggia libera accanto ai Bagni Mauro ha restituito:
86 uova totali
70 piccole tartarughe nate
7 esemplari vivi accompagnati in mare
Tasso di schiusa: 89%
A Zinola (Savona), purtroppo tutte le 94 uova presentavano uno sviluppo embrionale interrotto nelle fasi iniziali.
Prosegue il monitoraggio degli altri nidi liguri:
A Sarzana: emerse 3 nuove tartarughine, per un totale di circa 60 nate
A Riva Ligure: 8 emerse nella notte, per un totale di 78 nate
A Imperia: circa 60 nascite finora
Esperti e ricercatori ricordano che “ogni tartarughina che raggiunge il mare è un passo avanti per la biodiversità marina del nostro territorio”

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Expò Valpolcevera

Genova, da oggi a domenica torna l’Expo Valpolcevera: le modifiche alla...

Eventi
coda a7 direzione mare Bolzaneto

Autostrade, incidente in A7: lunghe code e traffico in tilt

Cronaca
arnie api miele parco Beigua

Apicoltura, Regione Liguria stanzia oltre 200mila euro per sostegni al settore

Cronaca
Acciaierie d'Italia ex Ilva Genova

EX Ilva, proroga per le offerte vincolanti

Cronaca