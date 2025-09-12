Nidi di tartaruga in Liguria, archiviati quelli di Varazze e Zinola

Liguria – Proseguono le nascite di tartaruga Caretta caretta dai nidi scoperti quest’anno in Liguria e prosegue il monitoraggio del gruppo di esperti, ricercatori e volontari che si occupa da mesi di garantire la sicurezza dei nidi, di aggiornare le osservazioni scientifiche e la raccolta dai.

Il Gruppo Ligure Tartarughe (Glit) ha ufficialmente chiuso i nidi di Caretta caretta a Varazze e Zinola, dopo le ispezioni condotte ieri da esperti di Arpal e Acquario di Genova, con la partecipazione dei biologi dell’associazione Menkab.

A Varazze (Savona), il nido sulla spiaggia libera accanto ai Bagni Mauro ha restituito:

86 uova totali

70 piccole tartarughe nate

7 esemplari vivi accompagnati in mare

Tasso di schiusa: 89%

A Zinola (Savona), purtroppo tutte le 94 uova presentavano uno sviluppo embrionale interrotto nelle fasi iniziali.

Prosegue il monitoraggio degli altri nidi liguri:

A Sarzana: emerse 3 nuove tartarughine, per un totale di circa 60 nate

A Riva Ligure: 8 emerse nella notte, per un totale di 78 nate

A Imperia: circa 60 nascite finora

Esperti e ricercatori ricordano che “ogni tartarughina che raggiunge il mare è un passo avanti per la biodiversità marina del nostro territorio”