Genova, cane antidroga trova hashish e marijuana nascosta nel centro storico

Genova – Con il suo fiuto eccezionale ha trovato diversi nascondigli nel centro storico, dove erano custoditi 250 grammi di hashish e 8 di marijuana. Importante il “supporto” del cane poliziotto nel servizio di controllo e contrasto dello spaccio della Polizia di Stato di Genova che, nella serata di ieri, ha predisposto un servizio straordinario mirato di controllo del territorio nel centro storico per verificare gli esposti dei cittadini e delle associazioni che lamentano le situazioni di degrado correlate alla presenza di soggetti che occupano abusivamente le infrastrutture della zona Centro Storico, anche compiendo attività illecite tra cui il consumo di droga

L’attività è stata coordinata dal Commissariato Centro con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine, del team cinofili antidroga dell’U.P.G.S.P. e una pattuglia Quarto Gamma.

Sono state battute le zone del Porto Antico, Piazza Caricamento, via di Sottoripa, vico Colalanza, via Magazzini del Cotone, piazza Banchi, via degli Orefici, piazza Campetto, via della Maddalena, vico Mele, vico Spinola, vico del Campanile delle Vigne, piazza Lavagna, via dei Macelli di Soziglia, vico della Neve, vico Casana e vico dell’Accademia.

Durante i controlli in queste ultime vie il cane antidroga ha fiutato, nascosti in vari nascondigli, circa 250 gr di hashish e circa 8 gr di marijuana che sono stati posti sotto sequestro a carico di ignoti. In particolare, sotto un’impalcatura hanno trovato due panetti di hashish e altre dosi pronte allo smercio sono state rinvenute in anfratti.