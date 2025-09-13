Genova, alla Foce verrà abbattuto il capannone abbandonato ex MondoBimbo

Genova – Verrà demolito il capannone abbandonato dell’ex Mondobimbo, alla Foce, a pochi metri da corso Italia. L’edificio, oggetto di una contesa legale, è in stato di abbandono da tempo e oltre a non essere un bel biglietto da visita per passanti e turisti, veniva usato come ricovero da disperati e sbandati.

La situazione di degrado era stata più volte denunciata da residenti della zona e dal Municipio ma senza che nulla si muovesse.

Ora, finalmente, sembra che la vicenda sia approdata al tavolo giusto e la sindaca Silvia Salis ha annunciato che verrà abbattuto, probabilmente già la prossima settimana, dall’Autorità portuale che gestisce l’area per il Demanio.

Non è chiaro invece cosa sarà dell’area una volta demolito il manufatto e come finirà la vicenda legale che vede contrapposti il proprietario della struttura e il Demanio stesso.

