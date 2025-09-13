Nervi, presidio di protesta contro il nuovo supermercato a Campostano

Genova – Il maltempo non ha impedito il presidio di protesta organizzato per ieri pomeriggio a Nervi, contro il progetto per la costruzione di un nuovo supermercato nella zona.

Un centinaio di persone, residenti, commercianti e persone contrarie al progetto, hanno manifestato per strada, in viale Franchini, ribadendo il no del quartiere a quello che potrebbe essere l’ottavo supermercato della zona, e un ulteriore fonte di problemi per il traffico e per il tessuto commerciale del quartiere, già danneggiato da scelte non concordate con il territorio per quanto riguarda la viabilità locale.

Scopo della manifestazione, prima di molte che si stanno organizzando, mostrare “fisicamente” la contrarietà del quartiere al progetto per la costruzione di una struttura di vendita nell’area verde di Campostano.

La sua realizzazione – secondo i manifestanti – è contro l’interesse pubblico, di cui i cittadini hanno sempre più ampia e diffusa consapevolezza, in tale scenario è il senso di responsabilità che vorrebbero evocare nelle istituzioni”.

Secondo Comitati e associaziono contrarie al progetto le condizioni geomorfologiche del territorio non consentono ulteriori aggravi dei flussi di traffico, né si sente la necessità di un consistente danno paesaggistico.

Gli organizzatori della manifestazione chiedono al Comune e alle Istituzioni tutte di ascoltare la comunità e a ripensare il progetto.

Nei giorni scorsi i residenti avevano scritto una lettera aperta alla famiglia Gattiglia, proprietaria delle aree per tramite di una società e della catena di supermercati che aprirebbe a Campostano.