sabato 13 Settembre 2025
Salute, Bucci presenta la nuova Sanità e annuncia: sono guarito dal tumore

Redazione Liguria
0

Marco BucciGenova – La Regione Liguria presenta la nuova campagna informativa per conoscere e usare al meglio i servizi della Sanità e nell’occasione ha sciolto i dubbi sulle sue condizioni di salute annunciando che i recenti esami cui si è sottoposto, avrebbero evidenziato la scomparsa dei segni della presenza del tumore trovato e curato nei mesi scorsi.
L’occasione è quella delle “Serate d’autore” di Rapallo dove il presidente della Regione Liguria ha presenziato. Quando il tema della Salute e del servizio sanitario della Liguria è stato accennato, il presidente Bucci ha colto l’occasione per evidenziare l’efficacia delle cure offerte ai Liguri da medici e ospedali della nostra regione.
«il tumore che ho avuto da circa un anno sta andando bene – ha spiegato Bucci – Ho fatto una Pet dalla quale risulto completamente pulito. Speriamo che duri».

