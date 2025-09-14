A Genova funicolare Zecca-Righi ancora bloccata da problemi tecnici

Genova – Ancora guai per la funicolare Zecca-Righi che torna a fermarsi per non meglio precisati “problemi tecnici” anche questa mattina.
Come accade sempre più di frequente, infatti, il servizio di trasporto pubblico che collega il centro cittadino con la zona collinare del Righi, nel quartiere di Castelletto e gestito da AMT risulta “temporaneamente sospeso” per gli ormai cronici “problemi tecnici”.
Attivo il servizio sostitutivo gestito con autobus che inevitabilmente causa pesanti disagi agli utilizzatori per via del percorso molto più lento e tortuoso effettuato con mezzi su ruote.
La funicolare Zecca – Righi viene utilizzata moltissimo anche dai turisti che desiderano vedere la città dall’alto o vedere i forti.
