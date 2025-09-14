Genova, rissa davanti ad una discoteca a Campi, ferito un 30enne

Genova – Prima gli insulti e poi la maxi rissa. Momenti di paura e intervento delle forze dell’ordine, questa mattina, poco prima dell’alba nella zona di Campi dove un gruppo di giovani si è affrontato senza esclusione di colpi nelle vicinanze di una discoteca.

Intorno alle 6 è scattato l’allarme con le segnalaziono al numero di emergenza 112 dei residenti della zona che segnalavano urla e schiamazzi e una vera e propria rissa.

Diverse persone avevano iniziato un’animata discussione, resa ancor più accesa dalle abbondanti bevute, e poi dalle parole si è passati ai fatti con calci e pugni e lancio di bottiglie.

Le forze dell’ordine si sono precipitate in via Renata Bianchi e i partecipanti alla rissa si sono volatilizzati mentre un giovane di 30 anni è rimasto a terra, ferito.

L’uomo aveva una brutta ferita alla testa che è stata medicata dal personale del 118 e poi trasferito in ospedale per le cure del caso.

Indagini della polizia per identificare ed assicurare alla giustizia il feritore e le persone che hanno dato vita alla rissa.

All’esame le riprese video di alcune telecamere della zona quelle della discoteca che potrebbero aver ripreso meglio le facce delle persone se prima dell’episodio erano tra i clienti.