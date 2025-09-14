Genova, cade nel Bisagno andando alla partita, soccorso

Genova – Era diretto alla partita allo stadio di Marassi ed aveva forse bevuto qualche bicchiere di troppo l’uomo caduto nel tardo pomeriggio di ieri nel greto del tirrente Bisagno. all’altezza di via Moresco.

L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno visto l’uomo cadere dal muretto ed hanno subito composto il numero di emergenza 112.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118 con l’automedica.

I pompieri si sono calati nel Bisagno e hanno bloccato l’uomo in una speciale barella che previene lesionis spinali e poi hanno sollevato la barella sino al piano strada dove è intervenuto il soccorso del personale sanitario.

L’uomo è stato poi trasferito in ospedale per accertare le sue condizioni di salute e se ha riportato fratture, ferite o lesioni per la caduta.

(foto dei Vigili del Fuoco)

