domenica 14 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, cade nel Bisagno andando alla partita, soccorso
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriMarassiSan Fruttuoso

Genova, cade nel Bisagno andando alla partita, soccorso

Redazione Liguria
0

caduto nel BisagnoGenova – Era diretto alla partita allo stadio di Marassi ed aveva forse bevuto qualche bicchiere di troppo l’uomo caduto nel tardo pomeriggio di ieri nel greto del tirrente Bisagno. all’altezza di via Moresco.
L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno visto l’uomo cadere dal muretto ed hanno subito composto il numero di emergenza 112.
Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118 con l’automedica.
I pompieri si sono calati nel Bisagno e hanno bloccato l’uomo in una speciale barella che previene lesionis spinali e poi hanno sollevato la barella sino al piano strada dove è intervenuto il soccorso del personale sanitario.
L’uomo è stato poi trasferito in ospedale per accertare le sue condizioni di salute e se ha riportato fratture, ferite o lesioni per la caduta.
(foto dei Vigili del Fuoco)
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
funicolare Zecca Righi Genova

A Genova funicolare Zecca-Righi ancora bloccata da problemi tecnici

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genova, cadavere in casa in via Casata Centuriona a Marassi

Cronaca
meteo Liguria domenica 14 settembre 2025

Meteo Liguria, ancora nuvole di passaggio e possibili piovaschi

Cronaca
Matteo Franzoso

Grave in Cile lo sciatore azzurro genovese Matteo Franzoso

Cronaca