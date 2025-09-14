domenica 14 Settembre 2025
Portofino, ragazza di 20 anni denuncia stupro, dubbi sul racconto

Redazione Liguria
PortofinoPortofino – Ha chiamato il numero di emergenza sanitaria 118 e ha raccontato di essere stata vittima di uno stupro nell’esclusivo borgo marinaro della costa ligure e di avere intenzione di togliersi la vita. Gli operatori hanno mantenuto la linea e la conversazione per il tempo necessario a far intervenire i soccorsi ma ora la giovane rischia di essere denunciata per il reato di procurato allarme perché le forze dell’ordine hanno alcuni sospetti su quanto sarebbe in realtà avvenuto.
Tutto inizia nel pomeriggio di ieri, sabato 13 settembre, quando la giovane, 20 anni, chiama disperata il numero 118 e racconta sconvolta all’operatore di essere stata violentata, di trovarsi sul monte di Portofino e di avere deciso di togliersi la vita.
Con grande sangue freddo e preparazione, l’addetto che ha raccolto la chiamata ha tenuto in linea la giovane, facendosi raccontare quanto avvenuto e cercando di distogliere l’attenzione della giovane dall’intento suicida.
Una conversazione mantenuta con grande capacità e preparazione, e che ha permesso agli altri operatori di risalire al punto di origine della telefonata e di far scattare l’intervento di soccorritori e forze dell’ordine.
Una motovedetta della Capitaneria di Porto ed una imbarcazione dei vigili del fuoco si sono precipitate sul posto e la ragazza è stata portata in salvo.
A questo punto, però, sono emerse alcune discrepanza su quanto denunciato e la giovane si sarebbe rifiutata di sottoporsi al protocollo appositamente istituito per le vittime di violenza sessuale negli ospedali.
Circostanza che, insieme ad altri dettagli coperti da segreto sulle indagini, potrebbe nascondere un colpo di scena.
Ovviamente la vicenda viene trattata con ogni riguardo e la giovane potrebbe aver deciso di opporsi per un validissimo motivo che potrà spiegare in seguito ma le forze dell’ordine devono poter valutare ogni possibile scenario e hanno quindi effettuato alcune verifiche che proseguono in queste ore.
Se i riscontri confermeranno quanto denunciato dalla ragazza il caso resterà aperto come ennesimo episodio di violenza ma se invece il racconto verrà confutato, per la giovane potrebbe scattare una denuncia.

