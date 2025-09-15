Entella, l’iniziativa del club: ingresso gratis per chi abita vicino allo stadio

Chiavari (Genova) – Nel weekend appena concluso sono ripresi i campionati di Serie A e di Serie B dopo la sosta per le nazionali. Oltre a Sampdoria e Spezia (e in attesa del Genoa impegnato questa sera a Como) è scesa in campo anche la Virtus Entella, che ha ospitato il Mantova allo stadio Comunale di Chiavari trovando il primo successo stagionale.

Quella di ieri è stata la prima partita in cui è andata in scena una nuova iniziativa del club, che sembra aver riscontrato molto successo sia tra i tifosi che al di fuori del Tigullio: chi risiede nelle vie che costeggiano lo stadio, a partire dal 9 settembre, potrà assistere gratuitamente a dieci partite di campionato, mentre i residenti già abbonati riceveranno una Gift Card del valore di 50€.

“Vivere vicino allo stadio può comportare, purtroppo, diversi disagi nei giorni delle partite. Lo sappiamo bene, ed è per questo che vogliamo simbolicamente dire grazie a chi abita intorno all’impianto”, si legge nella nota diffusa dal club.

Un’iniziativa che sembra esser stata molto apprezzata dai tifosi e che sottolinea la presenza di un problema, quello degli impianti sportivi situati nel cuore delle città, che si riscontra anche nel quartiere genovese di Marassi, quando le partite di Genoa e Sampdoria portano traffico, modifiche alla viabilità e, più in generale, parecchi disagi a coloro che abitano nella zona.

