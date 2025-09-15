lunedì 15 Settembre 2025
Genova, all’ospedale San Martino ospitata una delegazione di medici cinesi

Visita delegazione medici cinesiGenova – Nell’ambito di un progetto di scambio e collaborazione internazionale finalizzato all’approfondimento delle migliori pratiche diagnostiche e terapeutiche nel campo dell’epilessia, l’Ospedale Policlinico San Martino ha avuto il piacere di ospitare una delegazione di medici cinesi provenienti dall’Ospedale Universitario di Ningxia, situato nella Cina settentrionale.
Nel corso della visita, i professionisti, accompagnati dal dottor Flavio Villani, direttore dell’Unità Operativa di Neurofisiopatologia e Centro Regionale per l’Epilessia, hanno potuto conoscere da vicino le nostre strutture e approfondire, attraverso presentazioni specialistiche, i protocolli adottati per la gestione e presa in carico dei pazienti affetti da epilessia.
Un momento di confronto che rafforza il ruolo del Policlinico come punto di riferimento nella cura e nella ricerca sull’epilessia, confermandone il crescente rilievo nel panorama sanitario globale.
