Genova, ancora violenza in carcere: agente aggredito da un detenuto

Genova – Una nuova domenica di violenza si è vissuta all’interno del carcere genovese di Marassi, dove un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto che non voleva rientrare in cella dopo l’ora d’aria e che ha quindi chiuso il braccio del poliziotto nel blindo della porta. L’agente è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari, che ne hanno organizzato il trasporto all’ospedale per sottoporlo alle cure del caso.

A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Un grave episodio di violenza che testimonia ancora una volta la tensione in atto nel carcere genovese. La professionalità degli agenti in servizio ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, ma la grave situazione vissuta accende i riflettori su una realtà sempre più preoccupante: il crescente numero di eventi critici all’interno degli istituti penitenziari”, evidenzia Vincenzo Tristaino, segretario del SAPPE. “Quanto avvenuto a Marassi”, prosegue, “dimostra quanto alta resti la tensione nelle carceri regionali. Le condizioni lavorative dei poliziotti penitenziari sono da tempo insostenibili”.

