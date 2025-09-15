Genova, lavoratori in appalto presso AMT senza stipendio: sciopero il 22 settembre

Genova – Dopo l’assemblea sindacale che si è svolta lo scorso 11 settembre presso la rimessa di Staglieno alla quale hanno partecipato più di 80 lavoratori, le organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero di AMT per lunedì 22 settembre.

I sindacati denunciano la grave situazione di disagio e tensione sociale dovuta al mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori in appalto.

“Tale condotta – si legge – oltre a configurare una violazione palese dei diritti contrattuali, sta generando gravi difficoltà economiche e sociali alle famiglie dei lavoratori coinvolti.

La mancata corresponsione delle retribuzioni sta producendo un clima di forte tensione e

preoccupazione, sfociato in assemblea in un confronto acceso che rischia di aggravarsi ulteriormente se non verranno adottati immediati interventi risolutivi.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo con urgenza:

1. Il pagamento puntuale e integrale delle retribuzioni;

2. La garanzia della regolarità dei futuri pagamenti;

3. L’apertura di un tavolo di confronto tra AMT, le aziende appaltatrici e le OO.SS. per definire soluzioni strutturali che evitino il ripetersi di simili situazioni”.——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]