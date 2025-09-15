Genova, quattro serate di chiusura della metropolitana

Genova – Questa settimana sono previste altre quattro chiusure serali della metropolitana, che interromperà con anticipo il proprio servizio lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 settembre.

Le ultime corse sono in programma con partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole. Le chiusure, come specificato da Amt, si rendono necessarie per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione programmata lungo la linea.

Si preannunciano nuovi disagi per i cittadini che sarebbero soliti utilizzare il servizio durante le ore serali. Il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera, infatti, sarà garantito dalla linea 9 degli autobus. Questa, però, non copre l’intero percorso della metropolitana, ma effettua la sua partenza a Caricamento

