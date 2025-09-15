lunedì 15 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, sciopero dei lavoratori precari della Giustizia
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentro

Genova, sciopero dei lavoratori precari della Giustizia

Redazione Liguria
0

GiustiziaGenova – Incroceranno le braccia per l’intera giornata i lavoratori precari del settore Giustizia assunti con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per rafforzare l’attività di Tribunali ed uffici giudiziari rimasti sguarniti di personale dopo pensionamenti e ridimensionamenti vari.
La protesta è organizzata a livello nazionale dalla Funzione Pubblica Cgil e presidi territoriali sono decisi a livello locale.
A Genova il presidio di terrà sotto la Prefettura di Genova in largo Lanfranco a partire dalle ore 9,30.
Nel corso della mattinata una delegazione chiederà di essere ricevuta in Prefettura per illustrare le ragioni dello sciopero.
Se non interverranno proroghe o stabilizzazioni, a giugno 2026 il Governo manderà a casa gran parte dei lavoratori precari creando un ammanco di personale nei settori degli operatori data entry, funzionari tecnici, funzionari uffici per il processo.
Tutto personale senza il quale la Giustizia italiana sarà al collasso con carichi di lavoro ingestibili per chi resta e con una macchina organizzativa a rischio paralisi.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
polizia La Spezia

La Spezia, la polizia chiude un locale per 30 giorni dopo...

Cronaca
Cantiere cartelli

Autostrade, da lunedì 29 al via i lavori al nodo di...

Cronaca
Comune di Genova, Palazzo Tursi

Edilizia Pubblica, al via il Bando per assegnazione alloggi

Varie
Regione Liguria piazza De Ferrari balcone

Ex Area Piaggio a Finale Ligure, Regione e Comune avviano percorso...

Cronaca