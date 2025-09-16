Genova, Asili Nido, Genova Inclusiva denuncia: non ci sono maestre

A Genova gli asili nido sono senza maestre.E’ la denuncia di Genova Inclusiva, l’associazione che riunisce genitori e operatori del settore suggerendo soluzioni a chi può decidere.

“A creare il problema – spiega Marco Macrì per l’associazione – è una legge che doveva risolverlo. In Italia, infatti, siamo riusciti in un’impresa unica: avere asili pieni di bambini ma vuoti di educatrici. Non perché manchino le persone formate, ma perché le regole hanno deciso che chi fino a ieri era idoneo e competente oggi, improvvisamente, non lo è più”.

Secondo la denuncia di Genova Inclusiva,infatti, la nuova normativa restringe l’accesso alla professione quasi esclusivamente a chi ha una laurea specifica in Scienze dell’educazione o Scienze pedagogiche. Mentre tuttigli altri insegnanti ed il personale formato non ha più accesso e niente più lavoro.

“Peccato – spiega Macrì – che così i Comuni non trovino più personale: graduatorie deserte, bandi senza candidati, sezioni che rischiano di chiudere. Lo Stato, per la scuola primaria, ha già concesso deroghe, altrimenti non ci sarebbero più insegnanti in classe. Ma per i nidi si fa finta di nulla. Così ci si ritrova con servizi educativi a rischio, famiglie esasperate e amministrazioni locali costrette a “inventarsi” soluzioni impossibili”.

Secondo Genova Inclusiva le soluzioni ci sarebbero.

Si potrebbe riconoscere i titoli precedenti e l’esperienza accumulata in anni di lavoro, si potrebbe permettere una transizione graduale verso i nuovi standard formativi e si potrebbe soprattutto mettere al centro i bisogni reali dei bambini e delle famiglie, invece di far vincere la burocrazia.