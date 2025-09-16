martedì 16 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, Asili Nido, Genova Inclusiva denuncia: non ci sono maestre
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieri

Genova, Asili Nido, Genova Inclusiva denuncia: non ci sono maestre

Redazione Liguria
0

asilo bambiniA Genova gli asili nido sono senza maestre.E’ la denuncia di Genova Inclusiva, l’associazione che riunisce genitori e operatori del settore suggerendo soluzioni a chi può decidere.
“A creare il problema – spiega Marco Macrì per l’associazione – è una legge che doveva risolverlo. In Italia, infatti, siamo riusciti in un’impresa unica: avere asili pieni di bambini ma vuoti di educatrici. Non perché manchino le persone formate, ma perché le regole hanno deciso che chi fino a ieri era idoneo e competente oggi, improvvisamente, non lo è più”.
Secondo la denuncia di Genova Inclusiva,infatti, la nuova normativa restringe l’accesso alla professione quasi esclusivamente a chi ha una laurea specifica in Scienze dell’educazione o Scienze pedagogiche. Mentre tuttigli altri insegnanti ed il personale formato non ha più accesso e niente più lavoro.
“Peccato – spiega Macrì – che così i Comuni non trovino più personale: graduatorie deserte, bandi senza candidati, sezioni che rischiano di chiudere. Lo Stato, per la scuola primaria, ha già concesso deroghe, altrimenti non ci sarebbero più insegnanti in classe. Ma per i nidi si fa finta di nulla. Così ci si ritrova con servizi educativi a rischio, famiglie esasperate e amministrazioni locali costrette a “inventarsi” soluzioni impossibili”.
Secondo Genova Inclusiva le soluzioni ci sarebbero.
Si potrebbe riconoscere i titoli precedenti e l’esperienza accumulata in anni di lavoro, si potrebbe permettere una transizione graduale verso i nuovi standard formativi e si potrebbe soprattutto mettere al centro i bisogni reali dei bambini e delle famiglie, invece di far vincere la burocrazia.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Polizia notte auto

Genova, ruba in un appartamento e minaccia l’inquilina: arrestato

Cronaca
presentazione Salone Nautico Genova Salis Bucci

“Fuori Salone”, gli eventi collaterali del Salone Nautico di Genova

Eventi
carabinieri auto

Genova, truffa del finto carabiniere: anziana consegna gioielli per 180mila euro

Cronaca
Raccolta cibo Music For Peace CALP Gaza

Gaza, Music for Peace al lavoro per creare un corridoio di...

Cronaca