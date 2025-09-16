martedì 16 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, domani presidio del Music for Peace in piazza De Ferrari a...
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, domani presidio del Music for Peace in piazza De Ferrari a sostegno di Gaza

Redazione Liguria
0

genova manifestazione Cgil palestinaGenova – Domani sera, mercoledì 17 settembre, il Music for Peace ha organizzato un presidio in sostegno alla popolazione civile della Striscia di Gaza. L’appuntamento è in piazza De Ferrari alle ore 20:00.
“In seguito a quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza – si legge – non possiamo restare in silenzio: daremo vita a un presidio spontaneo, nato dal bisogno di ritrovarci come essere umani e per dare voce al nostro dissenso.
Invitiamo tutti/e a scendere in piazza portando bandiere della Palestina e candele per illuminare e accendere una luce su Gaza”.
Arriva il sostegno di alcune forze politiche, tra le quali il Partito Democratico. “Il Partito Democratico di Genova aderisce al presidio promosso da Music for Peace, che si terrà domani, martedì 17 settembre, in Piazza De Ferrari, con inizio alle ore 20:00.
Un momento di necessaria attenzione, di riflessione collettiva e di espressione del dissenso di fronte al genocidio in Palestina”, scrive in una nota il PD.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Sciopero generale

Sciopero generale 22 settembre, chi si ferma: dalla scuola ai trasporti

Cronaca
Silvia Salis sindaco Genova

Genova, domani a Palazzo Ducale il vertice tra i sindaci delle...

Cronaca
Sciopero lavoratori Giustizia Genova

Genova, Giustizia, personale assunto con PNNR a rischio

Cronaca
Isi Ivano Ricchebono

Genova, lo chef Ivano Ricchebono lascia The Cook per ISI

Cronaca