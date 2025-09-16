Genova, domani presidio del Music for Peace in piazza De Ferrari a sostegno di Gaza

Genova – Domani sera, mercoledì 17 settembre, il Music for Peace ha organizzato un presidio in sostegno alla popolazione civile della Striscia di Gaza. L’appuntamento è in piazza De Ferrari alle ore 20:00.

“In seguito a quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza – si legge – non possiamo restare in silenzio: daremo vita a un presidio spontaneo, nato dal bisogno di ritrovarci come essere umani e per dare voce al nostro dissenso.

Invitiamo tutti/e a scendere in piazza portando bandiere della Palestina e candele per illuminare e accendere una luce su Gaza”.

Arriva il sostegno di alcune forze politiche, tra le quali il Partito Democratico. “Il Partito Democratico di Genova aderisce al presidio promosso da Music for Peace, che si terrà domani, martedì 17 settembre, in Piazza De Ferrari, con inizio alle ore 20:00.

Un momento di necessaria attenzione, di riflessione collettiva e di espressione del dissenso di fronte al genocidio in Palestina”, scrive in una nota il PD.

