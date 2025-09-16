Genova – A seguito di accurate indagini condotte dai carabinieri, sono stati individuati e arrestati due giovani 20enni, un uomo e una donna, ritenuti i responsabili della truffa ai danni di un’anziana genovese avvenuta alcuni mesi fa nel capoluogo.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe ricevuto via sms un messaggio per l’autorizzazione di un bonifico da circa 800 euro. Comprensibilmente allarmata, ha immediatamente chiamato il numero che compariva nel messaggio ottenendo la risposta di un presunto carabiniere che la informava di una truffa in corso e che le consigliava di mettere al sicuro i gioielli e gli oggetti preziosi che aveva con sé, consegnandoli ad un collega che si sarebbe presentato presso la sua abitazione.

Poco più tardi la donna ha consegnato gioielli e oggetti preziosi per un valore di circa 180 mila euro ad un uomo che si è presentato alla sua porta e, senza divisa e senza mostrare alcun distintivo, si è fatto consegnare i preziosi prima di darsi alla fuga.

Come emerso a seguito delle indagini, il giovane si sarebbe rapidamente dileguato anche grazie all’aiuto della donna, che lo attendeva in macchina nei pressi dell’abitazione.

