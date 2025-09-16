martedì 16 Settembre 2025
Salone Nautico, al via le modifiche e il traffico va Ko

corvetto traffico GenovaGenova – Il Salone Nautico non è neppure iniziato e le modifiche per la viabilità hanno già mandato ko il traffico cittadino con pesanti disagi per automobilisti e trasportatori e solita coda di polemiche su scelte legate alla gestione dei flussi.
La città di Genova è già alle prese con il caos delle code, dei rallentamenti sulle strade e pesanti disagi per chi si sposta con auto da e per il centro e già si pensa con una certa apprensione alle giornate del Salone, quando il flusso di vetture e di turisti aumenterà mettendo a dura prova la pazienza dei genovese e quella del personale chiamato a tentare di districare una matassa da sempre inestricabile.
Chiusure, restringimenti, insieme a cantieri eterni e modifiche alla viabilità come le piste ciclabili e i “semafori intelligenti” rischiano di trasformare la settimana del Salone Nautico in un calvario per chi abita alla Foce e per chi deve recarsi in centro usando l’auto.
La zona più “a rischio” sarà, ancora una volta, quella di corso Italia e di corso Marconi che, questa volta, verrà chiusa in direzione levante.

