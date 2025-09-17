Bordighera, caccia al cane che aggredisce e uccide altri animali

Bordighera (Imperia) – E’ caccia al cane che aggredisce altri animali, uccidendoli e ferendoli e che lunedì ha inseguito una donna tra i caruggi costringendola a ripararsi in un portone.

L’animale, un meticcio di pastore tedesco, circola senza guinzaglio obbligatorio e apparentemente senza padrone e nei giorni scorsi ha aggredito e ucciso un cane di piccola taglia sulla spiaggia dell’Arziglia.

L’animale, un jack russel di una decina d’anni, stava passeggiando con i padroni sull’arenile quando è comparso il cane ricercato e lo ha assalito uccidendolo con pochi e terribili morsi.

Una scena terribile cui i padroni del jack russel hanno assistito cercando inutilmente di salvare il cagnolino dalle fauci del suo assalitore.

Una corsa disperata dal veterinario non è servita a salvare il cane, compagno di vita, che è morto senza scampo.

I sospetti si concentrano su un animale già segnalato più volte per il comportamento aggressivo con altri cani e gatti e per aver tentato di aggredire anche una donna che è riuscita a nascondersi in un portone prima di essere morsicata.

Le forze dell’ordine raccolgono segnalazioni e cercano il cane e il suo padrone che potrebbe essere chiamato a rispondere del risarcimento danni causati dal suo cane e di diverse denunce.

