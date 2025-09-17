mercoledì 17 Settembre 2025
Cogorno, bimbo cade dal terzo piano: trasportato al Gaslini in codice rosso

Redazione Liguria
0

Gaslini Genova vetrata colorataCogorno (Genova) – Attimi di grande paura si sono vissuti questa mattina nella frazione di San Salvatore, nel territorio comunale di Cogorno, dove un bambino di soli due anni è caduto dal terzo piano di un’abitazione.
Immediata la chiamata ai soccorsi, con i sanitari del 118 che sono giunti sul posto e hanno prestato le prime cure nei confronti del piccolo, prima di organizzarne il trasporto in codice rosso, quello di maggiore gravità, presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Le sue condizioni sarebbero serie.
Indagini in corso per chiarire quanto accaduto. Al momento non si conosce la dinamica di quanto successo e il motivo per cui il bambino sia caduto dal terzo piano del palazzo.
