Cogorno, bimbo cade dal terzo piano: trasportato al Gaslini in codice rosso

Cogorno (Genova) – Attimi di grande paura si sono vissuti questa mattina nella frazione di San Salvatore, nel territorio comunale di Cogorno, dove un bambino di soli due anni è caduto dal terzo piano di un’abitazione.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con i sanitari del 118 che sono giunti sul posto e hanno prestato le prime cure nei confronti del piccolo, prima di organizzarne il trasporto in codice rosso, quello di maggiore gravità, presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Le sue condizioni sarebbero serie.

Indagini in corso per chiarire quanto accaduto. Al momento non si conosce la dinamica di quanto successo e il motivo per cui il bambino sia caduto dal terzo piano del palazzo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]