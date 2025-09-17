mercoledì 17 Settembre 2025
Gaza, venerdì 19 settembre sciopero generale della Cgil in Liguria

Redazione Liguria
Liguria – In merito alla giornata di sciopero organizzata per venerdì 19 settembre dalla Cgil, la Cgil Liguria ha aderito e proclamato uno sciopero generale della durata di almeno quattro ore che diventano otto nella Città Metropolitana di Genova.
Gli appuntamenti sono fissati alle ore 9:00 presso i giardini Melis di Cornigliano a Genova; alle ore 18, invece, in programma quelli a La Spezia in Piazza Brin, a Savona in piazza del Brandale e a Pian di Nave a Sanremo.
“La Cgil lancia la mobilitazione per ribadire l’assoluta necessità di fermare il genocidio ad opera dello stato di Israele nei confronti della popolazione civile che in questi giorni sta subendo anche una deportazione di massa. Occorre garantire subito corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flottilla.
Il Governo italiano e tutte le istituzioni italiane e internazionali devono bloccare ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania. Con la mobilitazione di venerdì continua l’impegno della Cgil per la pace e contro tutte le guerre.
Sono esclusi dallo sciopero i settori interessati dalla legge 146”, si legge nella nota.
——————————————————————————————————
