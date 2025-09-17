mercoledì 17 Settembre 2025
Genova, in migliaia in piazza De Ferrari a sostegno del popolo palestinese

Presidio Genova Gaza Music for Peace
foto Facebook @Music for Peace

Genova – Diverse migliaia di persone si sono riversate questa sera in piazza De Ferrari a Genova accogliendo l’appello del Music for Peace, che negli scorsi giorni ha promosso un presidio in sostegno del popolo palestinese e della missione della Global Sumud Flotilla.
Oltre a diverse persone di tutte le età che hanno portato candele e bandiere della Palestina, da segnalare un passaggio della sindaca di Genova, Silvia Salis, e degli altri sindaci che nel pomeriggio hanno partecipato all’incontro che si è svolto a Palazzo Ducale.
Le persone scese in piazza hanno dato via ad un breve corteo, che ha interessato alcune vie del centro città.
La mobilitazione non si ferma qui. A sostegno di Gaza, infatti, sono stati proclamati altri due scioperi generali: il primo venerdì 19 settembre da Cgil, il secondo lunedì 22 settembre da Usb.
