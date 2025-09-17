Genova, in migliaia in piazza De Ferrari a sostegno del popolo palestinese

Genova – Diverse migliaia di persone si sono riversate questa sera in piazza De Ferrari a Genova accogliendo l’appello del Music for Peace, che negli scorsi giorni ha promosso un presidio in sostegno del popolo palestinese e della missione della Global Sumud Flotilla.

Oltre a diverse persone di tutte le età che hanno portato candele e bandiere della Palestina, da segnalare un passaggio della sindaca di Genova, Silvia Salis, e degli altri sindaci che nel pomeriggio hanno partecipato all’incontro che si è svolto a Palazzo Ducale.

Le persone scese in piazza hanno dato via ad un breve corteo, che ha interessato alcune vie del centro città.

La mobilitazione non si ferma qui. A sostegno di Gaza, infatti, sono stati proclamati altri due scioperi generali: il primo venerdì 19 settembre da Cgil, il secondo lunedì 22 settembre da Usb.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]