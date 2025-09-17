Genova, traffico già in crisi, preoccupazione per il Salone Nautico

Genova – La mattina inizia in salita per automobilisti e trasportatori viste le prime code, in zona centro e Foce causate dalle modifiche della viabilità per il Salone Nautico. A manifestazione ancora da iniziare, infatti, si segnalano già code e rallentamenti sulla strada Sopraelevata Aldo Moro tra Sampierdarena a la Foce e nella zona di corso Marconi e viale Brigata Bisagno.

Code anche sulle principali direttrici che dal ponente conducono al centro.

Non va meglio sulle autostrade attorno al capoluogo dove il traffico è già molto intenso e si segnalano rallentantamenti a tratti.

Cresce la preoccupazione per le giornate in cui il Salone Nautico sarà aperto e al normale flusso di veicoli si unirà anche quello dei visitatori.