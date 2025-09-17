mercoledì 17 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, traffico già in crisi, preoccupazione per il Salone Nautico
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriFoceSampierdarena

Genova, traffico già in crisi, preoccupazione per il Salone Nautico

Redazione Liguria
0

Sopraelevata Genova codaGenova – La mattina inizia in salita per automobilisti e trasportatori viste le prime code, in zona centro e Foce causate dalle modifiche della viabilità per il Salone Nautico. A manifestazione ancora da iniziare, infatti, si segnalano già code e rallentamenti sulla strada Sopraelevata Aldo Moro tra Sampierdarena a la Foce e nella zona di corso Marconi e viale Brigata Bisagno.
Code anche sulle principali direttrici che dal ponente conducono al centro.
Non va meglio sulle autostrade attorno al capoluogo dove il traffico è già molto intenso e si segnalano rallentantamenti a tratti.
Cresce la preoccupazione per le giornate in cui il Salone Nautico sarà aperto e al normale flusso di veicoli si unirà anche quello dei visitatori.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Genova chiesa resurrezione ns signore gesu borgoratti

Incidente mortale a Borgoratti, oggi i funerali di Fuvia Minetti

Borgoratti
meteo Liguria mercoledì 17 settembre 2025

Meteo Liguria, torna il bel tempo stabile e risalgono le temperature

Cronaca
Robert Redford

Addio a Robert Redford, aveva 89 anni

Notizie Nazionali
infermieri medici gaslini

Sanità, al via 160 assunzioni nelle Asl delle provincie di Savona...

Varie