Genova, stasera il presidio a sostegno di Gaza in piazza De Ferrari

Genova – É previsto questa sera a partire dalle ore 20:00 in piazza De Ferrari, in pieno centro a Genova, il presidio a sostegno di Gaza promosso dal Music for Peace.

“In seguito a quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza – si legge nella nota diffusa ieri – non possiamo restare in silenzio: daremo vita a un presidio spontaneo, nato dal bisogno di ritrovarci come essere umani e per dare voce al nostro dissenso.

Invitiamo tutti/e a scendere in piazza portando bandiere della Palestina e candele per illuminare e accendere una luce su Gaza”.

Poco fa è stato condiviso un altro messaggio, che conferma l’appuntamento per questa sera e che invita tutti i partecipanti a portare con sé soltanto candele e bandiere della Palestina, evitando personalismi personali o di sigle.

Nelle scorse ore presidio ha ricevuto il sostegno di associazioni, gruppi e anche di alcuni partiti politici.

