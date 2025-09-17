Incidente mortale a Borgoratti, oggi i funerali di Fuvia Minetti

Genova – Verrà celebrato questa mattina, mercoledì 17 settembre, il funerale Fulvia Minetti, la donna di 72 anni travolta e uccisa in via Borgoratti da una vettura partita in retromarcia senza conducente a bordo.

La cerimonia è fissata per le 8.15, presso la chiesa della Risurrezione di N.S. Gesù Cristo, a Borgoratti. Il servizio sarà curato da Asef del Comune di Genova.

Proseguono intanto gli accertamenti della Procura di Genova per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica morte della donna che stava camminando per strada quando è stata investita dall’auto.

Lente di ingrandimento di tecnici e investigatori sul freno a mano dell’auto che, secondo il proprietario, era inserito ma che non ha impedito alla vettura, posteggiata in sosta vietata, di muoversi in retromarcia e aumentare la velocità fino a travolgere Fulvia MInetti causandole lesioni mortali.

Le perizie ordinate dal giudice che segue il caso diranno se c’è stato un guasto o se vi sono altre cause che hanno innescato la terribile sequenza.

