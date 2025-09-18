Alassio, ubriaca al volante causa un incidente: 23enne nei guai

Alassio (Savona) – Un incidente si è verificato alcune mattine fa ad Alassio, dove una macchina e una moto si sono scontrate.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Da questi sarebbe emerso come la donna alla guida dell’auto, una giovane di 23 anni originaria del torinese, avesse un livello alcolemico di ben due volte superiore a quanto consentito per legge. Inoltre, l’incidente sarebbe stato causato da una sua manovra non consentita: avrebbe, infatti, tentato di invertire il senso di marcia in un punto in cui non era consentito farlo.

Lo scooterista ha avuto la peggio nello scontro. Soccorso dai medici del 118 giunti sul posto, è stato trasportato all’ospedale dove gli sono state riscontrate delle ferite guaribili in 30 giorni. Alla giovane è stata ritirata la patente e nei suoi confronti è scattata una maxi-multa e l’apertura di un fascicolo penale.

