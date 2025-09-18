Bolide nei cieli di Liguria, lo strano fenomeno della stella cadente

Genova – Una luce molto forte nel cielo di Liguria simile ad una stella cadente ma molto più luminosa e di durata più lunga. Un bolide ha attraversato il cielo di Liguria e Francia nella tarda serata di mercoledì 17 settembre, poco dopo le 23 e sul sito della rete Prisma sono cominciate ad arrivare, più o meno al ritmo di una al minuto, diverse segnalazioni di avvistamento. A segnalare il curioso e spettacolare fenomeno celeste l’osservatorio astronomico del Righi.

La meteora particolarmente luminosa e persistente è stata avvistata dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana, fino all’Umbria.

Il fenomeno è stato osservato, oltre che da parte di numerosi testimoni oculari, anche da 10 camere agganciate alla rete francese Fripon (due d’oltralpe: Caussols e Marsiglia) e otto italiane: Bedonia, Cecima, Chianti, Cuneo, Montelupo Fiorentino, Monteromano, Navacchio, San Marcello Pistoiese (in ordine alfabetico).

Dai dati preliminari risulterebbe che il fireball dopo aver attraversato il cielo della Liguria si sia estinto a sud di Spotorno, a una quota di 32 km, con una velocità di circa 10 km/s. A giudicare da questi dati è quindi improbabile che abbia originato meteoriti. In ogni caso, il meteoroide percorreva un’orbita di tipo Apollo, con afelio nella fascia principale di asteroidi.

Le camere (indicate in verde) che hanno effettuato la detection

Le camere della rete Fripon-Prisma (indicate in verde) che hanno effettuato la detection.

Probabilmente anche altri “occhi” elettronici italiani hanno assistito al passaggio della meteora luminosa. Gli esperti di Prisma stanno processando i dati nella speranza che si sia trattato di un bolide promettente. Del resto, da quando la rete Prisma ha iniziato la sua attività, gli eventi importanti sono stati circa uno all’anno (e due sono sfociati, come è noto, nel ritrovamento delle meteoriti Cavezzo e Matera).

L’ultima detection di un certo interesse è stata quella di fine luglio 2024 in Friuli ma in quell’occasione non è stato possibile recuperare nessuna meteorite. I tempi per un altro avvistamento importante, quindi, sarebbero maturi.