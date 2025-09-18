Genova, prende a pietrate le auto in sosta a Voltri: 46enne denunciata

Genova – Una donna di 46 anni è stata denunciata dalle forze dell’ordine per danneggiamento e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

La donna poco dopo la mezzanotte avrebbe iniziato a danneggiare alcune auto in sosta in piazza San Gaggero, nel quartiere genovese di Voltri, colpendole anche a pietrate e facendo persino cadere uno scooter.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, allertati da alcuni residenti della zona. I poliziotti si sono subito messi alla ricerca della 46enne, che è stata individuata e fermata pochi minuti più tardi in piazza Lerda.

All’interno dello zaino che aveva con sé è stata trovata in possesso di un cacciavite e di un paio di forbici dei quali non ha saputo spiegare la provenienza e l’utilizzo. É stata trasportata in Questura e denunciata.

