Incendio a Diano Marina, fiamme vicino alle case: intervengono gli elicotteri

Diano Marina (Imperia) – Nelle scorse ore sono intervenuti due elicotteri sulle alture di Diano Marina, nella frazione di Diano Calderina, per domare l’incendio scoppiato questa mattina in un terreno. Le fiamme si sono propagate rapidamente e si sono spinte vicino ad alcune abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, la Protezione Civile e le forze dell’ordine. Fortunatamente, non si segnalano persone rimaste ferite.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso. La situazione, come confermato dal sindaco Cristiano Za Garibaldi, sarebbe però sotto controllo: “La situazione a Diano Calderina appare sotto controllo – scrive -. Salvo complicazioni legate alle condizioni del vento, l’incendio verrà spento senza particolari complicazioni.

Sono al lavoro squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale, la prima a intervenire, chiudendo tempestivamente le strade di accesso alla zona per facilitare lo spegnimento delle fiamme e garantire la piena sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

Le operazioni sono ancora in corso e vedono l’impiego di due elicotteri dei Vigili del Fuoco. Si conferma che non è stato necessario evacuare alcuna abitazione e che l’origine dell’incendio non è ancora stata acclarata”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]