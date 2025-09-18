giovedì 18 Settembre 2025
Voltri, auto in fiamme nella notte, vigili del fuoco al lavoro

auto fiamme vigili del fuocoGenova – Sono stati risvegliati da forti rumori e dall’odore di bruciato che invadeva le abitazioni e hanno scoperto alcune auto in fiamme nel parcheggio condominiale. Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nel rogo che questa notte ha distrutto alcune auto in via Pietra Ligure, sulle alture di Voltri.
Intorno alle 2,30 è scattato l’allarme con le telefonate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i mezzi dei vigili del fuoco.
I pompieri hanno spento le fiamme evitando che si propagassero ad altri veicoli ed hanno iniziato le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare le cause dell’incendio.
Al momento non viene esclusa l’ipotesi di un incendio doloso e le forze dell’ordine cercano immagini e riprese di circuiti di sorveglianza per verificare l’ipotesi e identificare gli autori del gesto.
