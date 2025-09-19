Autostrade, grave incidente in A10: tratto chiuso ed elisoccorso sul posto

Ventimiglia (Imperia) – Un grave incidente è avvenuto questa mattina lungo l’Autostrada A10 subito dopo il confine di stato con la Francia, lungo la carreggiata che viaggia in direzione dell’Italia.

Secondo le prime informazioni a scontrarsi sarebbero state una macchina e una moto e, come spesso accade in queste situazioni, ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, un motociclista di nazionalità francese che è rimasto ferito a seguito dell’impatto.

Le sue condizioni sono apparse molto gravi fin da subito, tanto che i sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto hanno richiesto l’intervento dell’elicottero per velocizzare le operazioni di soccorso.

Per permettere l’atterraggio del mezzo, il tratto autostradale è stato chiuso. Pesanti ripercussioni sul traffico con le code che hanno raggiunto la lunghezza di circa 6km in direzione levante.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]