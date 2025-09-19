Genova, ancora vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto a Oregina

Genova – Ancora vandalizzata la targa che ricorda Norma Cossetto, la ragazza di 23 anni rapita, violentata e uccisa dai partigiani jugoslavi nell’ottobre del 1943 nella zona della foiba di Villa Surani.

Ignoti hanno divelto la targa e l’hanno riposizionata in modo che la scritta sia leggibile al contrario, capovolta, in un richiamo al corpo appeso per i piedi di Benito Mussolini e vilipeso in pubblica piazza dopo la sua esecuzione.

Non si tratta della prima volta che la targa dedicata alla giovane, insignita della Medaglia d’oro al valore civile, in memoria, dallo Stato italiano.

Un gesto condannato da Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio che si batte per il ricordo delle foibe e della tragedia di tanti italiani uccisi o gettati nelle caverne carsiche ancora in vita per il solo appartenere ad una minoranza etnica accusata di essere filo-fascista anche solo perché parlava italiano. Una pagina oscura della Storia che recentemente è stata riportata alla luce e onorata dai Presidenti della Repubblica anche nel tentativo di costruire un percorso di trasparenza e pacificazione con i paesi un tempo facente parti del territorio italiano.