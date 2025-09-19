Genova, giovane denuncia violenza sessuale: indagini in corso

Genova – Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine che sono al lavoro per far luce su quanto accaduto stanotte, poco dopo la mezzanotte, in via Caffaro, dove una ragazza di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale.

La giovane è stata soccorsa dai poliziotti giunti sul posto e successivamente dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in codice verde all’ospedale Galliera. É immediatamente scattato il protocollo rosa.

Secondo quanto raccontato dalla giovane, il responsabile della violenza sarebbe un conoscente che l’avrebbe obbligata ad un rapporto non consenziente.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine che ascolteranno il racconto della persona accusata e proseguiranno con le indagini per far luce sull’episodio.

