Genova, si tuffa in mare e viene colpito da malore a Voltri

Genova – Forse un malore all’origine, ieri pomeriggio, del decesso di un 80enne che stava facendo il bagno in mare davanti alla spiaggia di Voltri, nel ponente genovese.

Alcune persone lo hanno visto in difficoltà e si sono lanciate al salvataggio e l’anziano è stato portato a riva dove si è tentato di rianimarlo mentre partivano le chiamate al numero di emergenza 112 che ha fatto inteervenire l’automedica e l’ambulanza.

Il personale medico e sanitario ha effettuato tutte le manovre di rianimazione ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il decesso è stato registrato durante il trasporto in ambulanza in ospedale.

Il magistrato che segue il caso potrebbe decidere per l’autopsia per chiarire le cause del decesso dovuto molto probabilmente ad un malore improvviso.