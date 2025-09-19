Genova, malore sull’auto, morto un 66enne a Sampierdarena

Genova – Ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un muro e quando hanno tentato di socorrerlo lo hanno trovato ormai agonizzante. Forse un malore improvviso all’origine del decesso di un uomo di 66 anni in via Pascoli, nel quartiere di Sampierdarena.

L’auto dell’uomo ha improvvisamente sterzato lateralmente schiantandosi contro un muro, apparentemente senza frenare.

Alcune persone presenti, dopo aver chiamato il numero di emergenza 112 hanno cercato di prestare soccorso all’uomo alla guida ma per lui non c’era più nulla da fare.

L’automedica del 118 e il personale sanitario dell’ambulanza accorsa sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il corpo è stato trasferito in obitorio per il probabile esame medico legale.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.