Ventimiglia, accoltella due coetanei: arrestato un minorenne

Ventimiglia (Imperia) – É stato arrestato un giovane ancora minorenne accusato di tentato omicidio perché ritenuto il responsabile dell’accoltellamento ai danni di due coetanei avvenuto lo scorso mercoledì.

L’episodio si è verificato all’interno di una struttura per minori situata a Ventimiglia, in via Dante, dove il giovane avrebbe colpito i due rivali al culmine di una lite: uno è stato colpito al costato e ad un braccio, l’altro a pochi centimetri di distanza dall’occhio. Nessuno dei due si trova in pericolo di vita, ma entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale.

Le forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini, condotte ascoltando alcune testimonianze e visionando alcune immagini delle telecamere di sicurezza.

Il giovane è stato arrestato e condotto in un’altra struttura di accoglienza per minori situata al di fuori della provincia di Imperia.

