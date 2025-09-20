sabato 20 Settembre 2025
Incidente mortale a Borgo Fornari, morto David La Corte, 26 anni

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiBorgo Fornari (Genova) – E’ David La Corte, 26 anni, la vittima del terribile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 settembre, a Borgo Fornari, frazione del comune di Ronco Scrivia, nell’entroterra genovese.
Il ragazzo, che abitava in ValBisagno, era in sella alla sua moto e stava percorrendo via IV Novembre quando, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato con una vettura che procedeva in senso contrario con un impatto violentissimo.
David è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto violentemente a terra riportando lesioni che non gli hanno lasciato scampo.
Sul posto sono accorsi i mezzi del soccorso con automedica del 118 e ambulanza ma il personale medico e sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.
Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire le circostanze dell’incidente e le responsabilità.
In corso l’esame delle riprese video delle telecamere di sorveglianza della zona e si cercano testimoni che possano aiutare a ricostruire quanto avvenuto.
Cordoglio di amici e familiari sulle pagine social per un’altra vita spezzata sulle strade.
